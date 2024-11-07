Муж сестры Андрея Шевченко заплатил 20 тысяч долларов, чтобы незаконно уехать за границу – расследование Следствие.Инфо

Муж сестры президента УАФ Андрея Шевченко и еще 19 человек в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, вероятно, заплатили по 20 тысяч долларов, чтобы незаконно выехать из Украины за границу.

Об этого говорится в расследовании "Следствие.Инфо".

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По данным расследования, в незаконной переправке лиц через границу подозревают Яна Микшу - заместителя начальника по превентивной деятельности Береговского районного отдела полиции.

"Микша лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и досмотра транспортного средства. Согласно свидетельским показаниям, за каждую переправленную границу Украины лицо платило не менее 20 тысяч долларов США. Мы установили 20 человек, которых переправила эта организованная группа, в общей сложности — 400 тысяч долларов США незаконного обогащения", — сказал прокурор Роман Крупка.

Все 20 фигурантов дела или их родственники звонили Микше, об этом свидетельствуют данные мобильных операторов связи. Также следствие ссылается на информацию от свидетелей, видео с камер наблюдения на пунктах пропуска и подтверждение от венгерской стороны о въезде мужчин мобилизационного возраста после начала полномасштабного вторжения России.

По словам прокуроров, мобильные операторы зафиксировали звонок Микше от сестры Андрея Шевченко Елены за несколько дней до выезда за границу. Она замужем за Андреем Васюренко, в 2022-м мужчине было 50 лет. Официальное следствие утверждает, что 20 марта Елена Шевченко со своей матерью пересекла украинскую границу. Васюренко тоже покинул Украину, но как "невидимка" в автомобиле, которым управляла его жена. "Видимым" он стал в тот же день уже на венгерском пункте пропуска.