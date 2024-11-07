  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Муж сестры Андрея Шевченко заплатил 20 тысяч долларов, чтобы незаконно уехать за границу – расследование Следствие.Инфо
В тренде

Муж сестры Андрея Шевченко заплатил 20 тысяч долларов, чтобы незаконно уехать за границу – расследование Следствие.Инфо

Общие новости
Обновлено

Очередной скандал с выездом за границу

Муж сестры Андрея Шевченко заплатил 20 тысяч долларов, чтобы незаконно уехать за границу – расследование Следствие.Инфо

Суспільне Львів

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Муж сестры президента УАФ Андрея Шевченко и еще 19 человек в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ, вероятно, заплатили по 20 тысяч долларов, чтобы незаконно выехать из Украины за границу.

Читайте такжеИгрок ФК Пробий служит в ТЦК и стал призером турнира "Ліги нескоренних" по настольному теннису

Об этого говорится в расследовании "Следствие.Инфо".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным расследования, в незаконной переправке лиц через границу подозревают Яна Микшу - заместителя начальника по превентивной деятельности Береговского районного отдела полиции.

"Микша лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и досмотра транспортного средства. Согласно свидетельским показаниям, за каждую переправленную границу Украины лицо платило не менее 20 тысяч долларов США. Мы установили 20 человек, которых переправила эта организованная группа, в общей сложности — 400 тысяч долларов США незаконного обогащения", — сказал прокурор Роман Крупка.

Все 20 фигурантов дела или их родственники звонили Микше, об этом свидетельствуют данные мобильных операторов связи. Также следствие ссылается на информацию от свидетелей, видео с камер наблюдения на пунктах пропуска и подтверждение от венгерской стороны о въезде мужчин мобилизационного возраста после начала полномасштабного вторжения России.

По словам прокуроров, мобильные операторы зафиксировали звонок Микше от сестры Андрея Шевченко Елены за несколько дней до выезда за границу. Она замужем за Андреем Васюренко, в 2022-м мужчине было 50 лет. Официальное следствие утверждает, что 20 марта Елена Шевченко со своей матерью пересекла украинскую границу. Васюренко тоже покинул Украину, но как "невидимка" в автомобиле, которым управляла его жена. "Видимым" он стал в тот же день уже на венгерском пункте пропуска.

По теме
yellow-arrow
Это главное. Полунин выделил главный итог матча Шахтер - Янг Бойз
yellow-arrow
Анатолий Трубин стал одним из соавторов инициативы, помогающей детям
yellow-arrow
Судаков показал, как мужчина должен справляться с давлениемю ФОТО
Андрей Шевченко УАФ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
07.11.2024 в 19:46
Ого, нічого собі. Хтось заплатив бабки, шоб виїхати закордон, напишуть же таке
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
07.11.2024 в 19:46
Ого, нічого собі. Хтось заплатив бабки, шоб виїхати закордон, напишуть же таке
Ответить
1
0
djumba (Мелитополь)
07.11.2024 в 19:35
Никогда такого не было, и вот опять...
Ответить
2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.11.2024 в 19:20
Оперативно вирахували..))Ще три роки почекайте
Ответить
1
0
Gudvin85 (Киев)
07.11.2024 в 19:13
Срочно вручить сестре Шевченко повестку и на фронт вместо мужа
Ответить
0
0
Не люблю футбол (Хорол)
07.11.2024 в 19:14
Так вона ж кордоном з чоловіком
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
07.11.2024 в 19:19
Если доверят почетную миссию, то могу вручить им где бы они не были. Суточные за счет зеленского
 
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости