Анатолий Трубин стал одним из соавторов инициативы, помогающей детям
Голкипер сборной Украины отмечается не только на футбольном поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин, совместно с Ассоциация Несломленных Общин (АНГ) и стипендиальной платформой Creed, в этом году основал собственную именную премию, которая нацелена на поддержку талантливых детей.
В рамках данной инициативы детям-спортсменам, преимущественно среди детей-переселенцев, предоставляется стипендия в размере 5000 грн в месяц для поддержки их спортивных увлечений.
В течение последних трех месяцев трое детей из Луганской области получали стипендию в программе "Премия Трубина" для развития своих спортивных увлечений: бокс, плавание и воздушная гимнастика. Благодаря поддержке дети смогли приобрести необходимое спортивное снаряжение и форму, что придало им уверенности и мотивации двигаться к новым достижениям.
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Добавим, что в этом сезоне 23-летний Анатолий Трубин провел 14 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, отстояв на ноль в шести поединках. Также Трубин провел все 4 игры за сборную Украины в этом сезоне Лиги наций.
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