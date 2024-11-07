Сестра Андрея Шевченко: Если мой муж пересекал границу, то у него были все документы для того, чтобы это сделать

Сестра президента УАФ Андрея Шевченко Елена прокомментировала информацию "Следствие.Инфо" о том, что ее муж и еще 19 человек якобы заплатили по 20 тысяч долларов, чтобы незаконно выехать из Украины за границу в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

"А что вы от меня хотите? Я вообще не знаю, о ком вы говорите. Вообще не могу понять, о чем вы меня спрашиваете. Я никуда не выезжала. Я дома. В Киеве, в Украине. Я не могу понять, откуда у вас вообще такая информация. Я и мой муж – мы в Украине. Мы никуда не выезжали вообще.

При чем здесь мой муж, который не является государственным служащим, никогда в жизни не занимал никакую должность, какие к нему могут быть вопросы? Если мой муж пересекал границу, то у него были все документы для того, чтобы это сделать.