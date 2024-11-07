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Выступление Зеленского исключили из официальной трансляции саммита в Будапеште

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Зеленский лично принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште

Выступление Зеленского исключили из официальной трансляции саммита в Будапеште

Reuters

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Выступление президента Владимира Зеленского не показали в официальной трансляции саммита Европейского политического сообщества, проходящего в четверг в Будапеште.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

В официальной программе Зеленский выступал вторым после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Выступления Орбана и Макрона транслировали и выложили отдельно онлайн, а президента Украины организаторы не транслировали и не публиковали, утверждает "Радио Свобода".

Венгерский представитель организаторов мероприятия сказал журналистам, что выступление Зеленского якобы "не было публичным", однако видео передали его команде.

Зато представители украинской власти, к которым обратилось "Радио Свобода", назвали это утверждение ложным.

"Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", – говорится в комментарии.

Владимир Зеленский лично принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Это его первый с 2022 года визит в Венгрию, чьи власти занимают неоднозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины.

В выступлении на саммите Зеленский заявил, что для Украины неприемлема мысль о каких-либо уступках России, он считает это самоубийством для всей Европы.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
08.11.2024 в 00:07
Весь мир с Зелей?
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1
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
08.11.2024 в 00:07
Весь мир с Зелей?
Ответить
1
0

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