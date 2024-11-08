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Почти 1600 оккупантов. Генштаб назвал обновленные потери враги

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Почти 1600 оккупантов. Генштаб назвал обновленные потери враги

Генштаб ЗСУ

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В течение суток Силы обороны ликвидировали 1580 оккупантов, 9 танков, 49 бронемашин и 32 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 705 880 (+1580) человек,
  • танков - 9233 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 18661 (+49) ед,
  • артиллерийских систем - 20226 (+32) ед,
  • РСЗО - 1245 (+0) ед,
  • средства ПВО - 996 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18526 (+118),
  • крылатые ракеты - 2631 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 495 (+84) ед,
  • специальная техника / special equipment - 3602 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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