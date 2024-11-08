Почти 1600 оккупантов. Генштаб назвал обновленные потери враги
Также сбито много дронов
Генштаб ЗСУ
В течение суток Силы обороны ликвидировали 1580 оккупантов, 9 танков, 49 бронемашин и 32 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 705 880 (+1580) человек,
- танков - 9233 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 18661 (+49) ед,
- артиллерийских систем - 20226 (+32) ед,
- РСЗО - 1245 (+0) ед,
- средства ПВО - 996 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18526 (+118),
- крылатые ракеты - 2631 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 495 (+84) ед,
- специальная техника / special equipment - 3602 (+6).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Происходил разговор": футболисты Динамо надолго остались в раздевалке после матча с Ференцварошем
- Лига Европы. Динамо – Ференцварош 0:4. За 75 минут в меньшинстве каши не сваришь
- Леоненко: Судаков никогда не станет футболистом, если такое говорит после Янг Бойз
- "Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн