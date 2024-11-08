Зеленский рассказал о плане Б в случае прекращения помощи США

Владимир Зеленский предложил Европе механизм поддержки Украины, если США после победы Дональда Трампа не будут поддерживать наше государство.

На пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества Зеленский предложил передать замороженные $300 млрд Украине.

"Все говорят: что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы возьмете оружие, как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно нам взять 300 млрд, которые принадлежат нам. Мы поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие, может мы сами будем решать, какое нам нужно оружие. Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать, можно, никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги", - заявил он.

Зеленский призвал Европу не оглядываться в принятии этого решения на Соединенные Штаты, ведь большая часть замороженных российских активов находятся именно в Европе, и самостоятельно принимать "сильные решения". Тем более, что по его словам, эти деньги все равно останутся в ЕС.

26 октября лидеры стран G7 достигли консенсуса о предоставлении Украине кредита на сумму около 50 млрд долларов, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.