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Есть пострадавшие. Россия ночью запустила более 90 шахедов и четыре ракеты на Украину

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К сожалению, бесследно атака не прошла

Есть пострадавшие. Россия ночью запустила более 90 шахедов и четыре ракеты на Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

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В ночь на 08 ноября 2024 года Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Чауда - Крым.

Кроме этого, вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 4-х КАР Х-59/69 и 62-х беспилотников в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 дронов локально потеряно в разных регионах Украины. Один - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

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Опубликовал: Александр Бураков
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