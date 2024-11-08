Есть пострадавшие. Россия ночью запустила более 90 шахедов и четыре ракеты на Украину
К сожалению, бесследно атака не прошла
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 08 ноября 2024 года Россия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - рф, Чауда - Крым.
Кроме этого, вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской области.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 4-х КАР Х-59/69 и 62-х беспилотников в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
26 дронов локально потеряно в разных регионах Украины. Один - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.
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