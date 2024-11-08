ГУР осуществило атаку дронов на НПЗ в Саратове - источники

Дроны главного управления разведки Минобороны нанесли удар по НПЗ в российском городе Саратов в ночь на 8 ноября. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин подтвердил атаку дронов на промышленную зону в Заводском районе города, где расположен НПЗ "Роснефти" с нефтяным причалом на Волге. Там, мол, упали обломки сбитого беспилотника.

Минобороны России, в свою очередь, признало атаку БПЛА на четыре региона. Там заявили об уничтожении 17 украинских дронов над территориями Саратовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру "Роснефти". По состоянию на 2020 год объем переработки нефти на заводе составил 7,2 млн тонн.