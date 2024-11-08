ГУР осуществило атаку дронов на НПЗ в Саратове - источники
Неспокойно было не только в этом регионе
ілюстративне фото
Дроны главного управления разведки Минобороны нанесли удар по НПЗ в российском городе Саратов в ночь на 8 ноября. Об этом сообщают источники ряда украинских СМИ.
Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин подтвердил атаку дронов на промышленную зону в Заводском районе города, где расположен НПЗ "Роснефти" с нефтяным причалом на Волге. Там, мол, упали обломки сбитого беспилотника.
Минобороны России, в свою очередь, признало атаку БПЛА на четыре региона. Там заявили об уничтожении 17 украинских дронов над территориями Саратовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру "Роснефти". По состоянию на 2020 год объем переработки нефти на заводе составил 7,2 млн тонн.
Популярное сейчас
- "Киевляне растерялись и подняли руки вверх". Динамо – Ференцварош. Обзор послематчевой венгерской прессы
- Таблица коэффициентов. Лучшая в сезоне еврокубковая неделя Украины – и все равно сдача позиций
- Хождение по муках. Динамо – Ференцварош 0:4. Видео голов и обзор матча
- В Кремле заявили, что Санду не является президентом Молдовы
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО