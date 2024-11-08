Григорчук высказался о работе Шовковского в Динамо

Що там казав король у "Маленькому принці"? Якщо я накажу своєму генералу захопити всі планети, а він не виконає... Буду винен Я! Бо нема наразі ні необхідної добірки гравців, ні нормального режиму функціонування команди! І кого у тренерське крісло не саджай ні Ванат у Голанда не перетвориться, ні час на дорогу до "домашньої євроарени" до двох, трьох годин не скоротиться! Так може більш кваліфікований коуч і покаже, щось краще... Проте кого за кермо Запорожця не сади 200 км за годину йому не промчатися!