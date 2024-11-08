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Григорчук высказался о работе Шовковского в Динамо

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Григорчук высказался о работе Шовковского в Динамо

Динамо Київ

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Украинский тренер Роман Григорчук оценил работу Александра Шовковского во главе киевского "Динамо".

"С моей стороны будет не совсем корректно обсуждать коллег, а тем более - выдающуюся фигуру для нашего футбола в целом. От всего сердца я хочу пожелать ему успехов во главе "Динамо", - сказал специалист.

Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате Украины, но в то же время занимает последнее место в турнирной таблице Лиги Европы.

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Александр Шовковский Роман Григорчук Динамо (Киев) тренер
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
08.11.2024 в 13:48
Що там казав король у "Маленькому принці"? Якщо я накажу своєму генералу захопити всі планети, а він не виконає... Буду винен Я! Бо нема наразі ні необхідної добірки гравців, ні нормального режиму функціонування команди! І кого у тренерське крісло не саджай ні Ванат у Голанда не перетвориться, ні час на дорогу до "домашньої євроарени" до двох, трьох годин не скоротиться! Так може більш кваліфікований коуч і покаже, щось краще... Проте кого за кермо Запорожця не сади 200 км за годину йому не промчатися!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
08.11.2024 в 13:48
Що там казав король у "Маленькому принці"? Якщо я накажу своєму генералу захопити всі планети, а він не виконає... Буду винен Я! Бо нема наразі ні необхідної добірки гравців, ні нормального режиму функціонування команди! І кого у тренерське крісло не саджай ні Ванат у Голанда не перетвориться, ні час на дорогу до "домашньої євроарени" до двох, трьох годин не скоротиться! Так може більш кваліфікований коуч і покаже, щось краще... Проте кого за кермо Запорожця не сади 200 км за годину йому не промчатися!
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Matachorros (Chicago)
08.11.2024 в 13:24
Роман, срукирсы лучше уничтожат дк, чем дадут адекватному тренеру работать с этой командой
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