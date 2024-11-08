Григорчук высказался о работе Шовковского в Динамо
Дипломатичный ответ
Динамо Київ
Украинский тренер Роман Григорчук оценил работу Александра Шовковского во главе киевского "Динамо".
"С моей стороны будет не совсем корректно обсуждать коллег, а тем более - выдающуюся фигуру для нашего футбола в целом. От всего сердца я хочу пожелать ему успехов во главе "Динамо", - сказал специалист.
Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате Украины, но в то же время занимает последнее место в турнирной таблице Лиги Европы.
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Spokoyno (Київ)
08.11.2024 в 13:48
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