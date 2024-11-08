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Войска РФ и КНДР пошли в наступление в Курской области - Forbes

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Получилось неудачно

Войска РФ и КНДР пошли в наступление в Курской области - Forbes

The New York Times

Новина українською

Оккупанты при поддержке северокорейских солдат пошли в наступление на украинские позиции в Курской области.

"Российские морские пехотинцы, вероятно, при поддержке северокорейских подкреплений в четверг бросились на украинские позиции в Курской области на западе России", - пишет Forbes.

По мнению издания, их целью, вероятно, является намерение отвоевать как можно больше территории до того, как победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложит заморозить конфликт.

Отмечается, что во время попытки атаковать левый фланг Курского выступа в четверг российская 810-я морская пехотная бригада с прикрепленными к ней северокорейскими солдатами потерпела сокрушительную неудачу.

Также во время атаки россияне отправили в бой 14 БТРов, и десять из них уничтожены или повреждены и брошены.

Вместе с тем, аналитик указывает, что эти БТРы вмещают до 10 солдат, а это означает, что 810-я бригада морской пехоты могла потерять всего 140 человек, но вероятно, что некоторые из них спаслись.

Украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм в Курской области. В конце лета сообщалось, что ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и взяли в плен почти 600 военных РФ.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Александр Бураков
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