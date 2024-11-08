Украина вернула тела 563 павших защитников
Вечная память
По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В частности удалось репатриировать 320 тел защитников, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории рф.
Возвращение осуществили благодаря координации различных структур: сотрудники Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сотрудничали с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, Вооруженными Силами Украины и другими структурами сектора безопасности и обороны.
Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
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