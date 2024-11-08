В Кремле заявили, что готовность к диалогу по Украине не означает изменения целей войны.

Читайте также Кремль отреагировал на победу Трампа на президентских выборах

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики пока нет.

Также он сказал, что пока рано говорить о "потеплении" отношений России и США.

"Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей "спецоперации", - цитируют Пескова СМИ.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.