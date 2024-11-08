Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков
Сказано это было в контексте отношений России и США
фото из свободных источников
В Кремле заявили, что готовность к диалогу по Украине не означает изменения целей войны.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
По его словам, готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики пока нет.
Также он сказал, что пока рано говорить о "потеплении" отношений России и США.
"Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей "спецоперации", - цитируют Пескова СМИ.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.
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