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Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков

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Сказано это было в контексте отношений России и США

Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей войны, - Песков

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кремле заявили, что готовность к диалогу по Украине не означает изменения целей войны.

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Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики пока нет.

Также он сказал, что пока рано говорить о "потеплении" отношений России и США.

"Открытость РФ к диалогу по Украине не означает изменения целей "спецоперации", - цитируют Пескова СМИ.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.

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