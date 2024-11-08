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СБУ задержала на Волыни агента РФ, который работал в ТЦК. ФОТО

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Он готовил серию российских ударов

СБУ задержала на Волыни агента РФ, который работал в ТЦК. ФОТО

ssu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Волынской области разоблачили российского агента, который готовил обстрел региона. Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (ГРУ).

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"Фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции. Чтобы выполнить эту задачу агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для осуществления вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Полученную информацию он передавал российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Военная контрразведка СБУ задержала мужчину и задокументировала его преступления. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ.

Мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

Сейчас ему сообщено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Агент РФ находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
08.11.2024 в 18:15
Заголовок сам себя исключает
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Комментарии 5
Море23 (Одесса)
08.11.2024 в 18:15
Заголовок сам себя исключает
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0
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Gudvin85 (Киев)
08.11.2024 в 18:14
Да там в ТЦК каждый второй агент, можно смело арестовывать
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kalan-86 (Анкара)
08.11.2024 в 17:51
Ну, допустим, может тебе не нравиться руководство твоей страны, ок, понятно, но какой же нужно быть мразью, чтоб сдавать врагу своих людей.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2024 в 17:50
За це вбивати треба
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Gudvin85 (Киев)
08.11.2024 в 18:16
Согласен, каждого третьего, нет каждого второго, нет каждого первого
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