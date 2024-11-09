Один гол на два матча УПЛ, состояние Куртуа, признание для Мудрика. Главные новости за 8 ноября

Киевляне не могут забить в рамках чемпионата Украины уже более 12 (!) часов игрового времени. В свою очередь "Ингулец" в этом матче отличился, но гол был справедливо отменен из-за игры рукой. Команда из Петрово имеет в своем активе 6 очков, коллектив замыкает турнирную таблицу. "Левый берег" с 9 пунктами находится на 14-й строчке.

Юрий Максимов впервые добывает три очка после возвращения в Полтаву. В игре Черноморца с "Ворсклой" решающим стал удар Дениса Ндукве после углового на 79-й минуте. "Ворскла" одержала свою первую победу в УПЛ с 16 августа, и опередила "Черноморец" в турнирной таблице.

Сборная Албании объявила заявку команды на два последних матча в группе B1 Лиги наций против Чехии (16 ноября) и Украины (19 ноября). С ней можете ознакомиться по ссылке выше. Отмечается, что сбор игроков начнется в воскресенье в Тиране, а официальная подготовка начнется в понедельник.

"Реал" объявил заявку на матч 13-го тура Ла Лиги с "Осасуной", который состоится 9-го ноября и начнется в 15:00. Основной кипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы и не попал в заявку на ближайший матч команды. Благодаря этому украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин, скорее всего, снова выйдет в стартовом составе мадридцев.

Гол украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче с армянским "Ноа" был признан лучшим в третьем туре Лиги конференций. Об этом информирует пресс-служба УЕФА. Вингер "Челси" красивым ударом сделал счет 5:0 в пользу "синих". "Челси" в итоге победил 8:0. Для Мудрика это был второй гол в Лиге конференций 2024/25.

17-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" украинского происхождения Захар Бауманн получил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Как писали ранее СМИ, Захар будет выступать за сборную Украины U-19. В сезоне-2024/2025 Захар сыграл за молодежный состав "МЮ" на позиции центрального полузащитника девять матчей.

КДК УАФ оштрафовал "Верес" на 200 тысяч гривен за расистские выкрики болельщиков в матче УПЛ с "Зарей" (2:1). Впрочем, клуб намерен обжаловать этот штраф и требует от УАФ доказательств нарушения. Полное заявление клуба ищите по ссылке выше.

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Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым решил заменить полузащитника испанской "Жироны" Виктора Цыганкова, который не сможет помочь команде в ноябрьских матчах, хавбеком киевского "Динамо" Виталием Буяльским. В то же время тренер "Жироны" рассказал, когда наконец вернется травмированный Цыганков.

В пятницу, 8 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25. На этой стадии турнира примут участие восемь команд – шесть представителей УПЛ и два коллектива Первой лиги. Базовая дата четвертьфинальных поединков – 2 апреля 2025 года. Ну а результаты жеребьевки – по ссылке выше.