Один гол на два матча УПЛ, состояние Куртуа, признание для Мудрика. Главные новости за 8 ноября
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
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УПЛ. Левый Берег – Ингулец 0:0. Монумент Механиву!
Киевляне не могут забить в рамках чемпионата Украины уже более 12 (!) часов игрового времени. В свою очередь "Ингулец" в этом матче отличился, но гол был справедливо отменен из-за игры рукой. Команда из Петрово имеет в своем активе 6 очков, коллектив замыкает турнирную таблицу. "Левый берег" с 9 пунктами находится на 14-й строчке.
УПЛ. Черноморец – Ворскла 0:1. Полтавчане побеждают удобного соперника
Юрий Максимов впервые добывает три очка после возвращения в Полтаву. В игре Черноморца с "Ворсклой" решающим стал удар Дениса Ндукве после углового на 79-й минуте. "Ворскла" одержала свою первую победу в УПЛ с 16 августа, и опередила "Черноморец" в турнирной таблице.
Албания объявила состав на матч Лиги наций против Украины
Сборная Албании объявила заявку команды на два последних матча в группе B1 Лиги наций против Чехии (16 ноября) и Украины (19 ноября). С ней можете ознакомиться по ссылке выше. Отмечается, что сбор игроков начнется в воскресенье в Тиране, а официальная подготовка начнется в понедельник.
Куртуа все еще вне заявки Реала на ближайший матч команды
"Реал" объявил заявку на матч 13-го тура Ла Лиги с "Осасуной", который состоится 9-го ноября и начнется в 15:00. Основной кипер "Реала" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы и не попал в заявку на ближайший матч команды. Благодаря этому украинский голкипер "бланкос" Андрей Лунин, скорее всего, снова выйдет в стартовом составе мадридцев.
Гол Мудрика признан лучшим в 4-м туре Лиги конференций
Гол украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в матче с армянским "Ноа" был признан лучшим в третьем туре Лиги конференций. Об этом информирует пресс-служба УЕФА. Вингер "Челси" красивым ударом сделал счет 5:0 в пользу "синих". "Челси" в итоге победил 8:0. Для Мудрика это был второй гол в Лиге конференций 2024/25.
Игрок Манчестер Юнайтед официально получил украинское гражданство
17-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" украинского происхождения Захар Бауманн получил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Как писали ранее СМИ, Захар будет выступать за сборную Украины U-19. В сезоне-2024/2025 Захар сыграл за молодежный состав "МЮ" на позиции центрального полузащитника девять матчей.
УАФ оштрафовала Верес на 200 тысяч за расистские выкрики болельщиков
КДК УАФ оштрафовал "Верес" на 200 тысяч гривен за расистские выкрики болельщиков в матче УПЛ с "Зарей" (2:1). Впрочем, клуб намерен обжаловать этот штраф и требует от УАФ доказательств нарушения. Полное заявление клуба ищите по ссылке выше.
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Цыганков не поможет сборной в ноябрьских матчах. УАФ сообщила, кто его заменит
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым решил заменить полузащитника испанской "Жироны" Виктора Цыганкова, который не сможет помочь команде в ноябрьских матчах, хавбеком киевского "Динамо" Виталием Буяльским. В то же время тренер "Жироны" рассказал, когда наконец вернется травмированный Цыганков.
С кем сыграют гранды? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
В пятницу, 8 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2024/25. На этой стадии турнира примут участие восемь команд – шесть представителей УПЛ и два коллектива Первой лиги. Базовая дата четвертьфинальных поединков – 2 апреля 2025 года. Ну а результаты жеребьевки – по ссылке выше.
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