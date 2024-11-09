Я – действующий футболист. Денис Бойко рассказал о дальнейших планах на карьеру
Кипер уже почти полгода находится без клуба
Фото: ФК Полісся
36-летний украинский вратарь Денис Бойко, который летом покинул "Полесье" и в данный момент находится без клуба, рассказал, планирует ли продолжать свою игровую карьеру.
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– Как вы сейчас? Сообщений об окончании карьеры не было, поделитесь будущими планами?
– Не поделюсь (смеется).
– На сегодняшний день Денис Бойко карьеру футболиста не завершил?
– Денис Бойко – действующий футболист.
– В поисках клуба?
– Да, конечно.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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