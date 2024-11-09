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Я – действующий футболист. Денис Бойко рассказал о дальнейших планах на карьеру

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Кипер уже почти полгода находится без клуба

Я – действующий футболист. Денис Бойко рассказал о дальнейших планах на карьеру

Фото: ФК Полісся

Новина українською

36-летний украинский вратарь Денис Бойко, который летом покинул "Полесье" и в данный момент находится без клуба, рассказал, планирует ли продолжать свою игровую карьеру.

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– Как вы сейчас? Сообщений об окончании карьеры не было, поделитесь будущими планами?

– Не поделюсь (смеется).

– На сегодняшний день Денис Бойко карьеру футболиста не завершил?

– Денис Бойко – действующий футболист.

– В поисках клуба?

– Да, конечно.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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