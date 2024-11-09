Инсайдер – о Бенито в Заре (U-19): Сейчас будет ныть, чтобы вернуться в Динамо
У нападающего не сложилось с арендой
Фото: ФК Зоря Луганськ
Журналист Игорь Бурбас раскрыл детали решения исполняющего обязанности главного тренера "Зари" Младена Бартуловича о переводе в юношескую команду вингера Бенито и нападающего Алиуна Ндура.
"Насколько я понимаю, эта дисциплинарная санкция касалась того, что эти футболисты не выкладывались, без желания тренировались, особенно и не играли".
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“Но также известно, что Бенито регулярно опаздывал на тренировку. Я уверен, что он сейчас будет ныть, чтобы вернуться в "Динамо". Ну что ему в "Заре" (U-19) тренироваться?”, – рассказал Бурбас в эфире ютуб-канала BurBuzz.
Нигерийский форвард появился в составе "черно-белых" в семи поединках.
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