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Силы Обороны уничтожили за сутки более 16 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Силы Обороны уничтожили за сутки более 16 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Zelenskiy Official

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1660 захватчиков. Кроме этого уничтожили 181 единицу техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 707540 (+1660) человек,
  • танков ‒ 9238 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18697 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 20249 (+23) ед,
  • РСЗО – 1245 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49),
  • крылатых ракет ‒ 2634 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66) ед,
  • специальной техники – 3604 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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