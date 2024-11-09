Силы Обороны уничтожили за сутки более 16 сотен окупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также есть весомые потери в артиллерии
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1660 захватчиков. Кроме этого уничтожили 181 единицу техники оккупантов.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 707540 (+1660) человек,
- танков ‒ 9238 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18697 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 20249 (+23) ед,
- РСЗО – 1245 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49),
- крылатых ракет ‒ 2634 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66) ед,
- специальной техники – 3604 (+2).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
- Ворскла побеждает впервые с августа, Ингулец все еще последний. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Был ли пенальти? Риццоли разобрал скандальный эпизод в матче Александрия - Полесье
- "Он хочет втянуть нас в войну". Вице-премьер Польши раскритиковал Зеленского
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн