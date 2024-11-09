Россияне ночью запустили 51 ударный дрон с эпицентром удара в Одесской области. Известно, сколько из них сбила ПВО
Зафиксированы разрушения
Одеська міська рада
Россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. С 21 часа 8 ноября до утра 9 ноября оккупанты использовали для этого 51 ударный дрон типа “Shahed” и беспилотники неустановленного типа.
Запуск происходил из Приморско-Ахтарска и Орла в РФ. Эпицентром удара стала Одесская область.
"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
Одесский горсовет сообщил, что следствием атаки Армии РФ стало повреждение нескольких многоэтажек и домов в частном секторе. Кроме этого – админзданий, складских помещений и автомобилей в одном из районов Одессы. Пострадавших нет.
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