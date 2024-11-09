УАФ объявила о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии

УАФ на своем официальном сайте объявила о начале сотрудничества с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

Команда Украинской ассоциации футбола совершила рабочую поездку для обсуждения направлений с новоиспеченным партнером. В частности, присутствовал председатель Андрей Шевченко.

“Во время встречи с руководством федерации представители УАФ ознакомились с учебными проектами страны в области футбольного образования и системой развития юношеского и женского футбола.

В рамках визита делегация посетила академию, где активно работают над формированием будущих игроков и обеспечивают обучение детей с акцентом на футболе. Также была организована поездка в академию, которая находится в процессе развития

Ключевым результатом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен опытом между двумя странами. В рамках сотрудничества также запланирована организация матчей между национальными командами и товарищеских встреч женских сборных”, – говорится в сообщении УАФ.

Кроме этого, молодежная сборная Украины (U-21) была приглашена на престижный турнир в Саудовской Аравии, где она сможет сыграть с ведущими командами региона.