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УАФ объявила о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии

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УАФ объявила о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии

УАФ

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УАФ на своем официальном сайте объявила о начале сотрудничества с Федерацией футбола Саудовской Аравии.

Команда Украинской ассоциации футбола совершила рабочую поездку для обсуждения направлений с новоиспеченным партнером. В частности, присутствовал председатель Андрей Шевченко.

“Во время встречи с руководством федерации представители УАФ ознакомились с учебными проектами страны в области футбольного образования и системой развития юношеского и женского футбола.

В рамках визита делегация посетила академию, где активно работают над формированием будущих игроков и обеспечивают обучение детей с акцентом на футболе. Также была организована поездка в академию, которая находится в процессе развития

Ключевым результатом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен опытом между двумя странами. В рамках сотрудничества также запланирована организация матчей между национальными командами и товарищеских встреч женских сборных”, – говорится в сообщении УАФ.

Кроме этого, молодежная сборная Украины (U-21) была приглашена на престижный турнир в Саудовской Аравии, где она сможет сыграть с ведущими командами региона.

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УАФ объявила о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии - изображение 3
УАФ объявила о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии - изображение 4
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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