УАФ объявила о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии
Развивает новое направление
УАФ
УАФ на своем официальном сайте объявила о начале сотрудничества с Федерацией футбола Саудовской Аравии.
Команда Украинской ассоциации футбола совершила рабочую поездку для обсуждения направлений с новоиспеченным партнером. В частности, присутствовал председатель Андрей Шевченко.
“Во время встречи с руководством федерации представители УАФ ознакомились с учебными проектами страны в области футбольного образования и системой развития юношеского и женского футбола.
В рамках визита делегация посетила академию, где активно работают над формированием будущих игроков и обеспечивают обучение детей с акцентом на футболе. Также была организована поездка в академию, которая находится в процессе развития
Ключевым результатом визита стало подписание меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен опытом между двумя странами. В рамках сотрудничества также запланирована организация матчей между национальными командами и товарищеских встреч женских сборных”, – говорится в сообщении УАФ.
Кроме этого, молодежная сборная Украины (U-21) была приглашена на престижный турнир в Саудовской Аравии, где она сможет сыграть с ведущими командами региона.
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