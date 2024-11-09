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"Мой лоб не останавливает даже ботокс": жена Дубинчака - о Трампе

Общие новости

Относительно результатов выборов в США

"Мой лоб не останавливает даже ботокс": жена Дубинчака - о Трампе

Фото: Інстаграм Мирослави

Новина українською

Жена защитника "Динамо" Владислава Дубинчака высказалась относительно победы Дональда Трампа на выборах президента США. Мирослава Перейма-Дубинчак поделилась мыслями в своем Телеграмм-канале.

"Стыдно, но я впервые открыла программу Трампа и мой лоб не останавливает даже ботокс. Наслушалась аналитики относительно дальнейших действий Трампа и стало так грустно. Вот эти тезисы меня убивают: буферная зона, Россия оставляет себе захваченные территории, еще 20 лет без НАТО. Вау! Супер план", - сказала Мирослава.

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Источник:
Телеграм-канал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
09.11.2024 в 17:22
Ну так може пані Дубінчак підкаже своєму чоловікові що треба провести ротацію в Збройних Силах... Може натякне якось... Тоді нехай пані дасть відповіль: ротація чи заморозка?
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
09.11.2024 в 17:22
Ну так може пані Дубінчак підкаже своєму чоловікові що треба провести ротацію в Збройних Силах... Може натякне якось... Тоді нехай пані дасть відповіль: ротація чи заморозка?
Ответить
2
2

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