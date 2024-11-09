"Мой лоб не останавливает даже ботокс": жена Дубинчака - о Трампе
Относительно результатов выборов в США
Фото: Інстаграм Мирослави
Жена защитника "Динамо" Владислава Дубинчака высказалась относительно победы Дональда Трампа на выборах президента США. Мирослава Перейма-Дубинчак поделилась мыслями в своем Телеграмм-канале.
"Стыдно, но я впервые открыла программу Трампа и мой лоб не останавливает даже ботокс. Наслушалась аналитики относительно дальнейших действий Трампа и стало так грустно. Вот эти тезисы меня убивают: буферная зона, Россия оставляет себе захваченные территории, еще 20 лет без НАТО. Вау! Супер план", - сказала Мирослава.
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