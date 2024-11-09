Ребров: Это не то Динамо, что было много лет назад

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал для венгерского издания Nemzeti Sport матч "Динамо" - "Ференцварош" (0:4). Напомним, специалист в свое время возглавлял обе команды.

- Что вы можете сказать о том, что увидели?

- Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, мог видеть, что произошло. Я давно знаю главного тренера Александра Шовковского, он был моим одноклубником. Он хотел атаковать и добыть первые очки в Лиге Европы. Однако решающую часть матча пришлось играть вдесятером, а это очень сложная задача на таком уровне, на европейской арене.

- Как думаете, "Ференцварош" все равно выиграл бы, если бы не удаление?

- Невозможно сказать. Я не уверен. ФТК не очень хорошо играл в первом тайме, меня немного удивило, что после того, как они получили преимущество в силе, "Динамо" имело много моментов для взятия ворот. Играя вдесятером, киевляне могли забить два-три мяча. Однако нет сомнений, что игра венгерской команды улучшилась во втором тайме, и первый гол изменил психологическую картину встречи.

- Что произошло с "Динамо"? Ко второму тайму их игра полностью развалилась...

- До этого времени футболисты держались. Первому голу предшествовала деморализующая ошибка, практически подарив "Ференцварошу" возможность забить на тарелочке, и показалось, что после этого украинские футболисты потеряли уверенность, тщетно ища себя. А "Фради" были в комфортной позиции, о победе не могло быть и речи, тем более, что за первым голом сразу же последовал второй.

- Нынешнее киевское "Динамо" слабое?

- Это не то "Динамо", что было много лет назад. Команда состоит из молодых украинцев. В четверг был только один легионер - панамский нападающий вышел только на замену. В составе есть умелые и талантливые игроки, но надо признать, что в нынешней ситуации легионеры не желают переезжать в Киев. Другая демонстрационная команда, донецкий "Шахтер", с этой точки зрения находится в лучшем положении, там осталось одиннадцать легионеров, правда, они тоже не в Донецке, а далеко от линии фронта, во Львове, играют матчи внутреннего чемпионата.