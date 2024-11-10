Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября

Начнем с новостей солнечной Испании. В очередном туре Ла Лиги "сливочные" на своем поле принимали "Осасуну". Хет-триком в составе мадридцев отметился Винисиус. Примечательно, что на один из голов бразильцу ассистировал наш соотечественник Андрей Лунин. Украинский голкипер отсканировал свободное пространство и от своих ворот точно вынес на ход звездному вингеру. К тому же, свой первый забитый мяч в сезоне провел Беллингем. Однако, послевкусие от этой победы команде Карло Анчелотти испортили ужасные травмы. Повреждения получили сразу трое: Васкес, Родриго и Милитао.

Стартовал субботний игровой день в родной УПЛ с очного поединка черкасского ЛНЗ и киевской "Оболони". Довольно сенсационно, победу одержала именно команда Сергея Шищенко. Три очка "пивоварам" в этой паре обеспечил гол Слободяна в начале второго тайма. Эта победа стала второй в этой кампании для столичного коллектива. Тем не менее, несмотря на триумф, киевская команда все еще идет в зоне вылета. В свою очередь, банда Андреса Карраско располагается на 7-й позиции в турнирной таблице.

А заканчивал вечер в чемпионате Украины матч ковалевцев и криворожан. Команда Александра Поздеева тотально доминировала по моментам и закончила поединок со статистикой 19-5 по ударам. Впрочем, конвертировать свое количественное преимущество "Колосу" удалось лишь однажды. И то, после того, как подопечные Юрия Вернидуба создали гол из ничего. В итоге, ковалевский коллектив пока идет 10-м в турнирной таблице, а криворожский клуб - 5-м.

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В следующем матче 13-го тура чемпионата Украины "горожане" под руководством Руслана Ротаня переехали "львов" Владислава Лупашко. Триумф для команды из одноименного города принес хет-трик одного из игроков. И не кого-нибудь, а центрального защитника!

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". Здесь прошло сразу несколько поединков с участием украинских защитников. Прежде всего, "Брентфорд" Ярмолюка сумел в гостях обыграть "Борнмут" Забарного. Илья по традиции вышел в старте "вишневых" и отыграл весь матч. Егор же начал эту встречу на скамейке запасных "пчелок" и появился на поле лишь на последние 10 минут. Еще один полный поединок в 11-м туре АПЛ провел и Виталий Миколенко - его "Эвертон" разошелся миром с "молотобойцами".

Не обошлось в этом туре АПЛ и без сенсаций. "Горожане" под руководством Пепа Гвардиолы на выезде проиграли "чайкам". При этом, первыми во встрече счет открыли именно подопечные испанского наставника, благодаря голу Холанда. Однако, в концовке "Брайтон" дважды забил и перевернул игру. Таким образом, "Ман Сити" отстает от "Ливерпуля" на 5 очков.

В свою очередь, другой лидер английского первенства свою победу одержал. Подопечные Арне Слота на "Энфилде" достаточно уверенно обыграли команду Унаи Эмери. Положительный результат для "мерсисайдцев" обеспечили точные удары Нуньеса и Салаха. Уругваец отличился в первом тайме, а египтянин - во второй половине встречи. На данный момент, "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ.