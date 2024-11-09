Чуйченко: Шахтер прекрасно настроился на игру с Янг Бойз

Бывший футболист Сергей Чуйченко высказался о матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Янг Бойз" (2:1) и поединке Лиги Европы "Динамо" - "Ференцварош" (0:4).

- Сергей Александрович, какие у вас остались впечатления от победы "Шахтера" над "Янг Бойз" в Лиге чемпионов (2:1)?

- Прежде всего, хочется поздравить "Шахтер" с первой победой в этой Лиге чемпионов. Все-таки эти очки не только для донецкой команды, но и для всей Украины! «Шахтер» прекрасно настроился на эту игру с "Янг Бойз“. Дончане доминировали практически весь матч. Да, в конце поединка "Янг Бойз" пошел вперед и пытался переломить ход встречи. Но футболисты "Шахтера" - молодцы, потому что они выстояли и одержали заслуженную победу. В первом тайме "горняки" полностью переиграли оппонента, имели много шансов для взятия ворот. Я считаю, что "Шахтер" много не забил из того, что было создано. В общем, дончане добротно сыграли этот матч.

- Как считаете, Судаков был лучшим игроком матча?

- Я согласен, что Судаков был лучшим футболистом на поле в этой встрече. Он проявлял себя с хорошей стороны и в обороне, и в атаке. Георгий отметился голом и ассистом в этой встрече! Я считаю, что он заслуженно признан лучшим игроком в этом матче.

- Все-таки для "горняков" является позитивом то, что удалось достичь долгожданной победы уже в четвертом туре ЛЧ?

- До этой встречи с "Янг Бойз" у дончан забить не получалось и побед не было. Но молодцы, что на эту игру со швейцарской командой они настроились. Но теперь "Шахтеру" предстоят тяжелые матчи в этой Лиге чемпионов. Посмотрим, как они дальше будут выступать на еврокубковой арене. Я желаю "Шахтеру" удачи в следующих играх!

- Понятно, что с "ПСВ" будет сложнее, чем с "Янг Бойз". Но, видимо, крылья у "Шахтера" могут появиться после этой победы?

- Конечно, после победы футболисты психологически получают положительные эмоции. И тогда лучше получается достигать положительного результата. Победы всегда придают уверенности и идут в плюс команде.

- Что скажете о поражении "Динамо" от "Ференцвароша" со счетом 0:4?

- Обидно, что на 17 минуте произошло удаление Владислава Дубинчака, который за линией поля случайно наступил на ногу футболисту венгерской команды. Конечно, сейчас в таких случаях арбитры жестко проявляют себя. А вдесятером играть всегда тяжело. И тут уже не важно, какой соперник. Тем более, надо учитывать, что красная карточка была в самом начале встречи. Первый тайм в исполнении бело-синих мне понравился. Даже вдесятером киевляне играли, пытались атаковать и даже моменты были для взятия ворот. Но во второй половине поединка начали появляться грубые ошибки и пропустили первый гол. Наверное, ко второму тайму динамовцы где-то и физически уже подсели. Владеть инициативой стал "Ференцварош", а допущенные ошибки привели к голам в ворота киевлян. Когда "Динамо" пропустило второй мяч, уже было все понятно. И тогда, понимая, что достичь результата будет трудно, тренер киевской команды решил заменить лидеров. Это было сделано для того, чтобы ведущие исполнители отдохнули перед следующим поединком УПЛ с "Полесьем", который состоится 10 ноября. График у киевлян плотный. Конечно, играть после двух дней на третий не так уж и легко. Поэтому Александр Шовковский и дал отдохнуть основным игрокам, которых он заменил.

- В контексте борьбы за золотые медали в УПЛ, что думаете по поводу вашей бывшей команды "Александрии", которая после победы над "Карпатами" вернулась на 1 место и уже всерьез претендует на чемпионство?

- Молодцы! Недаром я сказал теплые слова в адрес Руслана Ротаня. Он таки сделал боеспособную команду, которая успешно играет с лидерами и в принципе с любыми соперниками.