Дубинчак: Просьба не трогать мою семью и не переходить границ
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fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак опубликовал пост в Instagram, в котором отреагировал на критику фанатов после матча с "Ференцварошем" (0:4).
"Дорогие болельщики "Динамо"! Последние дни были морально тяжелые из-за моей ошибки, которую допустил в крайнем матче.
Полностью понимаю и принимаю цену действий и знаю, что из-за меня команда не добыла важный для нас результат. Понимаю все ваши возмущения и критику, но никто не застрахован от ошибок. Вы можете писать и возмущаться в комментариях, говорить в лицо, но просьба не трогать мою семью и не переходить границ.
Эмоции эмоциями, знаю, как преданно вы поддерживаете клуб, но давайте не забывать, что все мы люди в первую очередь, а не роботы.
Я с детства защищаю цвета "Динамо" и готов отдавать все силы за Эмблему! Еще раз приношу извинения за свои действия", - написал Дубинчак.
Напомним, что в матче Лиги Европы с "Ференцварошем" Дубинчак получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча. Играя львиную часть поединка в меньшинстве, киевляне пропустили 4 мяча.
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