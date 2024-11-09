Дубинчак: Просьба не трогать мою семью и не переходить границ

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак опубликовал пост в Instagram, в котором отреагировал на критику фанатов после матча с "Ференцварошем" (0:4).

"Дорогие болельщики "Динамо"! Последние дни были морально тяжелые из-за моей ошибки, которую допустил в крайнем матче.

Полностью понимаю и принимаю цену действий и знаю, что из-за меня команда не добыла важный для нас результат. Понимаю все ваши возмущения и критику, но никто не застрахован от ошибок. Вы можете писать и возмущаться в комментариях, говорить в лицо, но просьба не трогать мою семью и не переходить границ.

Эмоции эмоциями, знаю, как преданно вы поддерживаете клуб, но давайте не забывать, что все мы люди в первую очередь, а не роботы.

Я с детства защищаю цвета "Динамо" и готов отдавать все силы за Эмблему! Еще раз приношу извинения за свои действия", - написал Дубинчак.