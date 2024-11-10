Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
Много автомобильной техники также было уничтожено
Роман Чоп
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1350 захватчиков. Кроме этого, уничтожили 237 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 708 890 (+1350) человек,
- танков ‒ 9249 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 18726 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 20280 (+31) ед,
- РСЗО – 1245 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44),
- крылатых ракет ‒ 2634 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28683 (+122) ед,
- специальной техники – 3604 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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