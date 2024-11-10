  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
В тренде

Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Общие новости
Обновлено

Много автомобильной техники также было уничтожено

Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Роман Чоп

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1350 захватчиков. Кроме этого, уничтожили 237 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 708 890 (+1350) человек,
  • танков ‒ 9249 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 18726 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 20280 (+31) ед,
  • РСЗО – 1245 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44),
  • крылатых ракет ‒ 2634 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28683 (+122) ед,
  • специальной техники – 3604 (+0).
По теме
yellow-arrow
Россияне атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО сбили над столицей около 15 БПЛА
yellow-arrow
Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября
yellow-arrow
Стало известно о 2 спаррингах, которые проведут между собой клубы УПЛ во время международной паузы
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости