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Россияне атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО сбили над столицей около 15 БПЛА

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Суммарно тревога звучала около пяти часов

Россияне атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО сбили над столицей около 15 БПЛА

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь с 9 на 10 ноября россияне атаковали Украину с воздуха. В частности, в центре событий оказался Киев.

Воздушная тревога в столице ночью раздавалась дважды. Суммарно – почти пять часов.

“В последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и все составляющие сил обороны Украины, которые вовлечены в охрану воздушного пространства соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы.

Таким образом, сегодня Силы обороны обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БПЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших. Спасибо защитникам за защиту!” – говорится в отчете начальника КМВА Сергея Попка.

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Источник:
КМВА
Опубликовал: Максим Кучер
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