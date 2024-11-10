Россияне атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО сбили над столицей около 15 БПЛА

В ночь с 9 на 10 ноября россияне атаковали Украину с воздуха. В частности, в центре событий оказался Киев.

Воздушная тревога в столице ночью раздавалась дважды. Суммарно – почти пять часов.

“В последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и все составляющие сил обороны Украины, которые вовлечены в охрану воздушного пространства соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы. Таким образом, сегодня Силы обороны обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БПЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших. Спасибо защитникам за защиту!” – говорится в отчете начальника КМВА Сергея Попка.