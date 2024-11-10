Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество БПЛА. Известно, со скольки справились ПС ВСУ
Атака происходила сразу с четырех точек
LB.ua
Россияне ночью снова атаковали Украину с воздуха. В этот раз армия РФ запустила рекордное количество БПЛА.
С 20:00 9 ноября до утра 10 ноября радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей. Это были ударные БпЛА типа “Shahed” и беспилотники неустановленного типа.
Их запускали как с территории России (Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск), так и с оккупированного Крыма – мыса Чауда.
“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 62-х БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.
67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
В результате атаки оккупантов пострадала Одесщина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.
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