  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество БПЛА. Известно, со скольки справились ПС ВСУ
В тренде

Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество БПЛА. Известно, со скольки справились ПС ВСУ

Общие новости

Атака происходила сразу с четырех точек

Россияне ночью запустили по Украине рекордное количество БПЛА. Известно, со скольки справились ПС ВСУ

LB.ua

Новина українською

Россияне ночью снова атаковали Украину с воздуха. В этот раз армия РФ запустила рекордное количество БПЛА.

Читайте такжеРоссияне атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО сбили над столицей около 15 БПЛА

С 20:00 9 ноября до утра 10 ноября радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей. Это были ударные БпЛА типа “Shahed” и беспилотники неустановленного типа.

Их запускали как с территории России (Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск), так и с оккупированного Крыма – мыса Чауда.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 62-х БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

В результате атаки оккупантов пострадала Одесщина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

По теме
yellow-arrow
Зеленский: В течение этой недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб
yellow-arrow
Россияне атаковали Киев с воздуха. Силы ПВО сбили над столицей около 15 БПЛА
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
Shahed-136 война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости