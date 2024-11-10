Зеленский: В течение этой недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб
Кроме этого – сотни дронов и десятки ракет
Олег Кіпер в Телеграм
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную массовую атаку россиян в контексте недельных итогов актов терроризма от РФ.
“В течение этой недели каждую ночь и каждый день работали наши силы ПВО, защищая небо Украины от российского террора. Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество "шахедов и других ударных дронов – 145. В течение этой недели применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и около 20 ракет разных типов"
“Такой террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потеря родных нельзя просто забыть. Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это все равно понятно. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого вполне реалистично для Украины”, – написал Зеленский.
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