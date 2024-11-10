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"Выражаем готовность найти решение этой проблемы". Шахтер может снизить цены билетов на матч с Баварией после десятков тысяч отказов

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Люди не готовы столько платить

"Выражаем готовность найти решение этой проблемы". Шахтер может снизить цены билетов на матч с Баварией после десятков тысяч отказов

UA-Футбол

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В 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" будет принимать "Баварию". Билет на этот поединок стоит значительно дороже, чем был в прошлых турах. К примеру, в игре с "Аталантой" за вход надо было заплатить 28 евро. Чтобы посмотреть матч с "Баварией" дончане хотят 105 евро. За короткое время 36 из 55-ти тысяч заинтересованных сторон отозвали свои запросы на билеты.

Фанаты "Баварии" недовольны ценами на билеты и призывают бойкотировать этот матч. Bild сообщал, что руководство мюнхенцев понимает гнев болельщиков, поэтому пытается уговорить украинский клуб относительно установления справедливого ценообразования. Однако "Шахтер" не подтверждает такую информацию.

"Мы еще не получили ни одного официального отклика от ФК "Бавария". относительно цен на билеты. Однако мы выражаем готовность найти решение этой проблемы с учетом интересов всех футбольных болельщиков", - ответили в "Шахтере“ на вопрос SPOX.

Поединок "Шахтер" - "Бавария" должен состояться 10-го декабря, в Гельзенкирхене. Старт игры - в 22:00.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
www.spox.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 19:17
Пригадую справу плей-оф збірної України проти Греції у Донецьку, коли Ахметов затягнув збірну грати там, а коли на трибуни прийшла лише половина людей, в усьому звинуватив Суркіса за ціни на квитки)))
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Комментарии 8
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 19:17
Пригадую справу плей-оф збірної України проти Греції у Донецьку, коли Ахметов затягнув збірну грати там, а коли на трибуни прийшла лише половина людей, в усьому звинуватив Суркіса за ціни на квитки)))
Ответить
1
0
tekutiev (донецк,Украина)
10.11.2024 в 19:35
закрой пасть уё....к.ты лучше вспомни как та сборная обделалась по уши в матче с греками.твой суркис святой?лижи ему зад и не ной
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0
1
янковский ян (Запорожье)
10.11.2024 в 19:02
Не болельщик шахтера но тут они правы. Это их право. Мест мало желающих много. Тот же Хетафе продает абонементы на сезон но в них не включены игры на Барселону и реал. Они из продают только по билетам с заоблачным ценником.
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Термит (Київ)
10.11.2024 в 18:56
100 євро для Німеччини - це копійки, один раз в супермаркет зайти. Хоча Ахметов звичайно ще той кидала...
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3
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 19:15
Футбольні фани це як правило досить незаможні люди по всій Європі
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0
2
Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 19:38
И на матчи своих команд проходят бесплатно? Это нормальная цена для Германии. Пусть озвучат цены на домашние матчи Баварии в ЛЧ?
 
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urik (Кривой Рог)
10.11.2024 в 18:53
жадность рыжего наперсточника беспредельная Хоть немцы дали убийце в попу
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2
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 18:35
Обісрався Наперсточник
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0
3

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