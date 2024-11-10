"Выражаем готовность найти решение этой проблемы". Шахтер может снизить цены билетов на матч с Баварией после десятков тысяч отказов

В 6-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" будет принимать "Баварию". Билет на этот поединок стоит значительно дороже, чем был в прошлых турах. К примеру, в игре с "Аталантой" за вход надо было заплатить 28 евро. Чтобы посмотреть матч с "Баварией" дончане хотят 105 евро. За короткое время 36 из 55-ти тысяч заинтересованных сторон отозвали свои запросы на билеты.

Фанаты "Баварии" недовольны ценами на билеты и призывают бойкотировать этот матч. Bild сообщал, что руководство мюнхенцев понимает гнев болельщиков, поэтому пытается уговорить украинский клуб относительно установления справедливого ценообразования. Однако "Шахтер" не подтверждает такую информацию.

"Мы еще не получили ни одного официального отклика от ФК "Бавария". относительно цен на билеты. Однако мы выражаем готовность найти решение этой проблемы с учетом интересов всех футбольных болельщиков", - ответили в "Шахтере“ на вопрос SPOX.

Поединок "Шахтер" - "Бавария" должен состояться 10-го декабря, в Гельзенкирхене. Старт игры - в 22:00.