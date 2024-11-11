Победы Динамо и Шахтера, Рома уволила тренера, поражение Барселоны в Ла Лиге. Главные новости за 10 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 ноября

Киевское "Динамо" отправилось на международную паузу в качестве лидера УПЛ. Команда Александра Шовковского в воскресенье переиграла "Полесье". В первом тайме по голу забили Ванат и Ярмоленко, а затем гости остались в меньшинстве из-за удаления Михайличенко. Несмотря на это "Полесье" отыграло один гол после перерыва (Гуцуляк) – 2:1. "Динамо" и "Александрия" имеют по 32 очка, однако у киевлян лучше разница мячей.

Команда Марино Пушича проигрывала "Заре" после первого тайма (красивый гол забил Яцык), однако совершила камбэк после перерыва. Сначала Артем Бондаренко забил пенальти, а победный гол "горняков" забил Кевин. Третий мяч залетел в ворота от игрока "Зари" (Джордан) – победа "Шахтера" 3:1.

Львовский "Рух" остается без побед в чемпионате Украины с 30 августа. В воскресенье команда Виталия Пономарева осталась без очков, проиграв на выезде "Вересу" – 2:0. По голу забили Дахновский и Луан.

Артем Довбик провел полный матч за "Рому", однако не помог своей команде избежать поражения в игре с "Болоньей" (2:3) . Этот матч стал последним для главного тренера "Ромы" Ивана Юрича, который был уволен сразу после игры. Кто будет новым тренером Довбика в "Роме" пока неизвестно.

А в центральном матче Серии А "Интер" и "Наполи" поделили очки (1:1). На гол гостей (Мактомини) "Интер" ответил точным ударом Чалханоглу. Во втором тайме турецкий хавбек мог принести победу "Интеру", однако не реализовал пенальти. "Наполи" остался лидером (26 очков), "Аталанта", "Фиорентина", "Интер" и "Лацио" имеют по 25 пунктов, а "Ювентус" – 24.

"Арсенал" потерял очки в четвертом подряд матче чемпионата Англии – в воскресенье в лондонском дерби команда Александра Зинченко противостояла "Челси" Михаила Мудрика. За "Арсенал" голом отметился Мартинелли, у "Челси" – Нету (1:1). Зинченко остался в запасе, Мудрик появился на поле на 68-й минуте.

"Реал" Мадрид получил возможность сократить отставание от "Барселоны". Лидер чемпионата Испании в воскресенье неожиданно проиграл "Реал Сосьедаду". "Барса" забила один гол, однако он был отменен VAR из-за минимального офсайда (Левандовский), а мяч "Сосьедада" оказался легитимным (Беккер) – 1:0. Для "Барсы" это было лишь второе поражение в чемпионате.

Трубин пропустил гол, однако Бенфика победила Порту

В центральном матче тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" справилась на своем поле с "Порту". Анатолий Трубин вышел в старте "Бенфики" и пропустил один гол, однако лиссабонцы забили четырежды и победили – 4:1. После 11 туров "Спортинг" имеет 33 очка, "Порту" – 27, а "Бенфика" 25, сыграв на матч меньше.