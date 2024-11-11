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Более 1700 оккупантов. Генштаб обновил потери российской армии в Украине

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Более 1700 оккупантов. Генштаб обновил потери российской армии в Украине

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В течение суток Силы обороны ликвидировали 1770 оккупантов, 40 бронемашин, 34 артсистемы и 119 единиц автотехники и автоцистерн.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 710 660 (+1770) человек,
  • танков - 9253 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 18766 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 20314 (+34) ед,
  • РСЗО - 1245 (+0) ед,
  • средства ПВО - 996 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57),
  • крылатые ракеты - 2636 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119) ед,
  • специальная техника - 3620 (+16).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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