В России сожгли штурмовой вертолет Ми-24 - ГУР

В ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме "Клин-5" Московской области РФ сожгли российский штурмовой вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

Всего с начала полномасштабной войны уничтожено уже 369 самолетов и 329 вертолетов врага.