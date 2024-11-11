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В России сожгли штурмовой вертолет Ми-24 - ГУР

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В России сожгли штурмовой вертолет Ми-24 - ГУР

ГУР

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В ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме "Клин-5" Московской области РФ сожгли российский штурмовой вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

Всего с начала полномасштабной войны уничтожено уже 369 самолетов и 329 вертолетов врага.

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ГУР Ми-24 Крокодил война вертолет
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Источник:
ГУР
Опубликовал: Александр Бураков
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