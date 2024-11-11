Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров - AP

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он собирается «посадить Россию и Украину за стол переговоров» после того, как приступит к работе в Белом доме. Об этом пишет AP.

В первоочередные планы республиканца входят:

начало массовой депортации мигрантов;

отмена политики администрации Байдена в сфере образования;

реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него;

помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года;

посадить Украину и Россию за стол переговоров.

10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп в четверг провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В МИД Украины говорят, что не знали об этом.