Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров - AP
Один из приоритетов Трампа
Getty Images/Global Images Ukraine
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он собирается «посадить Россию и Украину за стол переговоров» после того, как приступит к работе в Белом доме. Об этом пишет AP.
В первоочередные планы республиканца входят:
- начало массовой депортации мигрантов;
- отмена политики администрации Байдена в сфере образования;
- реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него;
- помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года;
- посадить Украину и Россию за стол переговоров.
10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп в четверг провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В МИД Украины говорят, что не знали об этом.
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Источник:AP
Опубликовал: Александр Бураков
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