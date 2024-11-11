Украинское ПВО ночью сбило почти 40 шахедов и две ракеты - Воздушные силы
Атака не коснулась лишь западную часть страны
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В ночь на 11 ноября 2024 года противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ТОТ Запорожской обл., 74-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух КАР Х-59/69 и 39-ти "шахедов" противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.
30 вражеских дронов локально потеряно в разных регионах Украины, еще 3 БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.
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