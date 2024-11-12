Буяльский не сыграет за сборную, новый тренер Спортинга. Главные новости за 11 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 11 ноября

Полузащитник и капитан "Динамо" Виталий Буяльский не сможет помочь сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций-2024/25. Как сообщает прессслужба УАФ, хавбек пропустит поединки сине-желтых из-за повреждения приводной мышцы.

Руководство ЛНЗ не планирует в ближайшее время увольнять испанского главного тренера команды Андреса Карраско.

Об этом сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники, близкие к руководству клуба. Источник отмечает, что тренера приглашали на долгосрочную перспективу с целью в будущем выстроить слаженную игру команды с определенным стилем.

Прессслужба "Спортинга" сообщила о назначении Жоау Перейры на должность главного тренера команды. В этом сезоне 40-летний специалист работал со второй командой лиссабонского клуба, а до этого возглавлял молодежный состав.

Ватару Эндо борется за регулярное игровое время в "Ливерпуле" и может уйти из команды, если ситуация кардинально не изменится. Многие европейские клубы следят за его ситуацией, а "красные" могут быть готовы предоставить ему возможность покинуть клуб в ближайшие месяцы. Как сообщает Caught Offside, "Милан" проявил интерес к японцу из-за его универсальности и результативности на поле. Кроме "Милана", интерес к опорнику проявляют такие клубы как "Селтик", "Фулхэм", "Вулвергемптон" и "Ипсвич".



Вицекапитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд выбыл из тренировочного процесса на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает журналист Пол Джойс. 0) в АПЛ, и был заменен на Конора Брэдли. Таким образом, Александр-Арнольд не примет участие в поединках сборной Англии против национальных команд Греции (14 ноября) и Ирландии (17 ноября) в Лиге наций.

В воскресенье уступила на выезде "Реал Сосьедад" (1:0). Весомой потерей для каталонцев стало отсутствие Ламина Ямаля, получившего повреждение голеностопного сустава. В последние несколько дней он прошел курс лечения, но по словам Ханси Флика, проблема не исчезла. Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, обследование показало, что у 17-летнего нападающего обнаружен синдесмоз правого голеностопного сустава 1 степени. Ожидается, что он будет находиться в лазарете от двух до трех недель.