Миллион снарядов для ВСУ. Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, когда Украина получит обещанную помощь
Темпы увеличились
Getty Images/Global Images Ukraine
Евросоюз приближается к выполнению обещания о поставках Украине 1 млн артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки. Об этом сказал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью Европейской правде.
"Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 млн снарядов.
Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня до весны - и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились.
Всего до конца года мы поставим в Украину более 1,5 млн боеприпасов.
Проблема же была не в том, чтобы передать имеющееся, а в производстве. Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год - то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность", - подытожил Боррель.
9 октября глава МИД Украины Андрей Сибига предостерег, что данные украинской разведки свидетельствуют о способности России производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС вместе взятые, и чтобы предотвратить это, необходимо усиливать санкции ЕС.
Популярное сейчас
- Ярмоленко забив 150-й гол за Динамо, у лидера - 163. Только два эти футболиста достигали отметки в полутора сотни
- Президент Полесья покинул стадион Динамо после удаления Михайличенко
- За октябрь большинство игроков Ингульца получило половину зарплаты. Некоторым футболистам даже не заплатили минималку, – источник
- Ковалец: Стоит только арбитру свистнуть, как Шапаренко и Бражко начинают апеллировать к нему по той или иной причине
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото