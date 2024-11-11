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Миллион снарядов для ВСУ. Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, когда Украина получит обещанную помощь

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Миллион снарядов для ВСУ. Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, когда Украина получит обещанную помощь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Евросоюз приближается к выполнению обещания о поставках Украине 1 млн артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки. Об этом сказал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью Европейской правде.

"Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 млн снарядов.

Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня до весны - и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились.

Всего до конца года мы поставим в Украину более 1,5 млн боеприпасов.

Проблема же была не в том, чтобы передать имеющееся, а в производстве. Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год - то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность", - подытожил Боррель.

9 октября глава МИД Украины Андрей Сибига предостерег, что данные украинской разведки свидетельствуют о способности России производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны ЕС вместе взятые, и чтобы предотвратить это, необходимо усиливать санкции ЕС.

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Источник:
Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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