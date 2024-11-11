Работал на РФ во время оккупации, а затем "устроился" в ТЦК и раздавал повестки: В Одесской области будут судить предателя
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет
dbr.gov.ua
В Одесской области будут судить предателя, который работал на РФ во время оккупации Херсонщины, а затем "устроился" в ТЦК.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Мужчина ранее работал в "Дарьевской колонии".
"Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность к захватчикам. Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.
Впоследствии мужчина был мобилизован и попал на службу в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам он рассказывал о своей сознательной проукраинской позиции и скрывал сотрудничество с оккупантами.
Мужчину задержали, его обвиняют в коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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