5 ноября многоквартирный дом на улице Каштановая в Белгороде подвергся удару. Сразу после инцидента российские власти и официальные лица обвинили в этом Украину, заявив, что удар нанесли украинские силы.

Однако расследование журналистов и видео с места событий позволили прийти к иному выводу: дом атаковал российский дрон "Шахед", также известный под названием "Герань". Этот дрон, активно используемый российской армией для атак на Украину, был опознан по уникальному силуэту и другим характерным деталям. На видеозаписях с камер наблюдения видно, что беспилотник, ударивший по дому, имеет отличительные черты "Шахеда" — иранского БПЛА с треугольными крыльями и характерной носовой частью, не свойственной ни одному известному украинскому дрону.

Примечательно, что видео, обнародованное вскоре после удара, было обрезано таким образом, чтобы скрыть момент попадания дрона, и включало только кадры работы ПВО в микрорайоне. Однако на дополнительной записи, снятой с другого ракурса, беспилотник четко идентифицируется как "Шахед", и атака велась с территории, находящейся в российском направлении.

Кроме того, версия о российском происхождении дрона подкрепляется фактами массовых запусков "Шахедов" над Белгородской областью в сторону Украины именно в день удара. Местные телеграм-каналы неоднократно сообщали о пролете "Шахедов" над Белгородом по направлению к украинской границе, что совпадает по времени с ударом по жилому дому.

В пользу этой версии говорят и очевидцы, которые сообщали о взрывах и облаках дыма, что указывает на возможную попытку российских систем ПВО перехватить дрон после того, как его траектория отклонилась и стала представлять угрозу для жилых кварталов Белгорода.

Эксперты предполагают, что российские военные пытались сбить этот "Шахед", заметив его опасное направление, но перехват не удался и беспилотник ударил по дому. Вероятно, произошел сбой в системе навигации или ошибка в задании полета, что и привело к удару по белгородскому жилому объекту.