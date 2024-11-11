  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Легенда. Милевский забил эффектный гол в матче медилиги и отпраздновал в стиле КриРо. ВИДЕО
В тренде

Легенда. Милевский забил эффектный гол в матче медилиги и отпраздновал в стиле КриРо. ВИДЕО

Общие новости
Обновлено

Есть еще порох

Легенда. Милевский забил эффектный гол в матче медилиги и отпраздновал в стиле КриРо. ВИДЕО

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский продолжает развлекать себя и публику, принимая участие в матчах украинской Медиалиги за команду "IGNIS".

Читайте такжеКто что скажет? Милевский подвел итог президентских выборов в США

В прошлый уик-энд Милевский и команда играли с "Рух Медиа" в рамках очередного тура соревнований.

В этом матче Артем отметился эффектным голом, реализовав пенальти (в медиалиге они пробиваются, как хоккейные буллиты). Миля перекинул голкипера, выйдя один на один.

Ну а после гола Артем не менее эффектно, в стиле Криштиану Роналду, отметил взятие ворот.

По теме
yellow-arrow
Российский Шахед атаковал жилую многоэтажку в российском Белгороде. ВИДЕО
yellow-arrow
Работал на РФ во время оккупации, а затем "устроился" в ТЦК и раздавал повестки: В Одесской области будут судить предателя
yellow-arrow
Миллион снарядов для ВСУ. Глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, когда Украина получит обещанную помощь
Артем Милевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости