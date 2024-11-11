Легенда. Милевский забил эффектный гол в матче медилиги и отпраздновал в стиле КриРо. ВИДЕО

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский продолжает развлекать себя и публику, принимая участие в матчах украинской Медиалиги за команду "IGNIS".

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В прошлый уик-энд Милевский и команда играли с "Рух Медиа" в рамках очередного тура соревнований.

В этом матче Артем отметился эффектным голом, реализовав пенальти (в медиалиге они пробиваются, как хоккейные буллиты). Миля перекинул голкипера, выйдя один на один.

Ну а после гола Артем не менее эффектно, в стиле Криштиану Роналду, отметил взятие ворот.