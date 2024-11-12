На России могут запретить S.T.A.L.K.E.R. 2, а покупателям игры будет угрожать уголовная ответственность

На России могут запретить компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а покупателям игры будет угрожать уголовная ответственность.

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин местным пропагандистским СМИ.

"Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенным на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте окажется противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.п.), будут приняты самые строгие меры", — сказал Горелкин.

При этом адвокат и правозащитник Михаил Мушаилов заявил, что уголовная ответственность может ожидать даже покупателей игры.

"Если лицо должным образом уведомлено из открытых источников, что средства за приобретение игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства. Ваша неосведомленность будет разбиваться в пух и прах о результаты контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Из них, вполне возможно, следует, что вы все знали, понимали, с кем-то обсуждали, найдется несколько секретных свидетелей — и все, вы приехали. Я бы порекомендовал изменить свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания", — сказал Мушаилов.

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября.

Разработчики игры GSC Game World активно поддерживают и донатят в поддержку ВСУ.