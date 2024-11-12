MEGOGO, Setanta Sports и Netflix объявили о сотрудничестве. В пакет входят и спортивные события

Медиасервис MEGOGO, международный спортивный вещатель Setanta Sports и ведущий мировой стриминговый сервис Netflix объявили о совместном партнерстве в Украине.

Оно позволит зрителям получить доступ к контенту от MEGOGO и Setanta Sports, а также подписку на Netflix в одном совместном пакете MEGOPACK XL.

В подписку будут входить:

MEGOGO "Максимальная" – эксклюзивные трансляции еврокубков УЕФА, Лиги наций УЕФА и матчей сборной Украины, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1, Примейры-лиги, Кубка и Суперкубка Испании, Кубков Италии и Германии, Кубка Португальской Лиги, бокса Top Rank.

Setanta Sports – матчи УПЛ, АПЛ, Бундеслиги, НБА, НХЛ, гонки Формулы-1, бои UFC и PFL, а также самые элитные теннисные противостояния ATP и WTA.

Netflix (Standard) – неограниченный доступ к фильмам, телешоу, мобильным играм и прямым трансляциям без рекламы в качестве 1080p (Full HD), с возможностью одновременного просмотра на двух устройствах и загрузки для офлайн-просмотра.

До 2 февраля 2025 года включительно пакет будет стоить 499 грн в месяц, а с 3 февраля 2025 года подписка на MEGOPACK XL будет стоить 599 грн в месяц.