Зеленский: На Курском направлении наши ребята сдерживают 50 тысяч личного состава армии оккупанта

На Курском направлении Силы обороны Украины сдерживают 50 тысяч российских солдат, которые благодаря этому не воюют на территории Украины.

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского от 11 ноября.

Глава государства заслушал подробный доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, прежде всего на Кураховском направлении и по Курщине.

"Там наши ребята сдерживают достаточно значительную группировку российских войск - 50 тысяч личного состава армии оккупанта, которые благодаря Курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов России на нашей территории. Очень ценим храбрость всех наших воинов, каждого подразделения, которое задействовано в этих боях", - сказал Зеленский.