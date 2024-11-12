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Караваев – об автоголах Михавко: Не понимает просто еще, куда нужно забивать

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Защитник вспомнил о результативных ошибках одноклубника

Караваев – об автоголах Михавко: Не понимает просто еще, куда нужно забивать

Фото: ФК Динамо Київ

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Футболисты киевского "Динамо" Александр Караваев и Владимир Бражко пошутили по поводу своего партнера по команде. Игроки стали гостями популярного Youtube-шоу "Клуб Дилетантов", где им попался вопрос о забитых "Динамо" голах в сезоне 2022/23.

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Тогда ребята вдруг вспомнили, что у них в команде есть Тарас Михавко, который уже записал на свой счет три автогола в текущем сезоне.

"У нас в команде есть игрок, забивающий и туда, и туда. Не понимает просто еще, куда нужно забивать", – начал Караваев.

"В этом сезоне забил три гола, из них два в свои ворота", – добавил Бражко.

"Ну с "Оболонью" он говорит, ну 4:0, поддержит и забил в свои", – завершил Караваев.

Михавко в текущем сезоне провел 20 матчей во всех соревнованиях.

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Александр Караваев Динамо (Киев) Владимир Бражко Тарас Михавко
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Источник:
ЛЕВИ НА ДЖИПІ
Опубликовал: Александр Симченко
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