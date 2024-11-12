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Сенькив: Динамо пропустило от Полесья после углового. Такой бессмысленный динамовский гол: непонятно, что и куда

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Журналист высказался по поводу встречи в столице

Сенькив: Динамо пропустило от Полесья после углового. Такой бессмысленный динамовский гол: непонятно, что и куда

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Андрей Сеньков прокомментировал победу "Динамо" над "Полесьем".

“Счет 2:0, может, даже и хуже 1:0. Счет 1:0 тебя держит в напряжении и ты понимаешь, что одна ошибка – и все. А "Динамо" понимало, что одна ошибка – и ничего страшного. Они пропустили этот гол после углового, такой бессмысленный динамовский гол: непонятно, что и куда, мяч от Дячука отлетел, Гуцуляк забил. То есть, этот гол не следовал из логики игры, этот гол точно не должен быть каким-то решающим, тем, который изменит игру”.

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“Я бы сильно не хаял “Динамо” – они играли фактически по счету. "Полесье" даже своего единственного форварда забрало и ничего вообще не могло создать. Этот гол – это случайность. Это была такая обычная, классная победа. Конечно, там супервлияние имело удаление. Это то, о чем мы говорили в матче "Динамо" – "Ференцварош", когда удаление сделало разницу, матч можно было разделить на "до" и "после". Так же было здесь.

"Динамо" спокойно доигрывало этот поединок до победы. Как может без результативной ошибки "Динамо"? Она просто случилась и все. Это было как-то обыденно. Мы можем думать, как бы играло "Полесье" в равных составах: продолжали ли они держать этот же уровень интенсивности, тот же темп, ту же хорошую игру без мяча в первую очередь. Команда, которая имела неплохой план на игру, но все рухнуло”, – сказал Сенькив.

Киевляне возглавляют таблицу вместе с "Александрией".

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Динамо (Киев) Полесье (Житомир) Андрей Сенькив
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Источник:
KDK
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
12.11.2024 в 08:44
У зафрахтованого журналіста ,воно так завжди буває-Динама логічний гол забиває,а супротивник безглуздий та случайний!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
12.11.2024 в 08:44
У зафрахтованого журналіста ,воно так завжди буває-Динама логічний гол забиває,а супротивник безглуздий та случайний!
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0
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