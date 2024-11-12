Шевченко: Войти в Зал славы итальянского футбола - огромная привилегия

Президент УАФ и бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко удостоился чести войти в Зал славы итальянского футбола. После церемонии он написал трогательный пост по поводу этого.

"Дорогой итальянский футбол, это письмо от украинского ребенка, который мечтал попасть к тебе.

Наша первая встреча произошла по телевизору, и я сразу влюбился в тебя. Я увидел Мальдини, Барези, Марадону, Платини, Ван Бастена, Баджо, Виалли и замер, как замирают перед величайшими произведениями искусства.

Я видел страсть людей, почти религию. Я видел стадионы, переполненные историей.

Моя первая поездка за границу в детстве была в Италию, сначала в Рим, а затем в Агрополь на турнир. Меня сразу поразило все, что касалось людей, особенно их щедрость. Мне было хорошо, и я подумал: "Я должен вернуться сюда во что бы то ни стало". Так и случилось.

Дорогой "Милан", спасибо тебе за то, что поверил в меня. С первого дня я почувствовал себя членом семьи. Мы многое выиграли вместе, и я познакомился с необычайными людьми, особенно с семьей Берлускони, Адриано Галлиани, Аридо Браида, семьей Мальдини. Миланисты - вы с первого дня и навсегда.

Войти в Зал славы итальянского футбола - огромная привилегия, и за это я благодарю всех моих партнеров по "Милану", руководителей и всех болельщиков.

Коверчано, где я сегодня нахожусь, является не только домом Италии, но и местом, известным во всем мире. Отсюда вышли все величайшие тренеры, и я хотел бы сказать вам, ребятам из сборной Италии, одну вещь: итальянский футбол любят во всем мире. Защищайте его и уважайте.

В конце концов, я хотел бы поблагодарить всю Италию за то, что она поддержала Украину в самый сложный момент нашей истории. То, что для других норма, для нас является надеждой. Надеждой на то, что мы все еще там, каждый день и навсегда.

Италия, я люблю тебя", – написал Шевченко в своем Instagram.