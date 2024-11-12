Почти 2 тысячи захватчиков не вернутся обратно. Генштаб обновил потери российской армии в войне
Страшная ночь для оккупантов
Генштаб ЗСУ
В течении суток защитники уничтожили 1950 оккупантов, 81 боевую бронированную машину и 68 единиц автотехники и автоцистерн.
Общие боевые потери россиян с 24.02.2022 – 12.11.2024 ориентировочно составили:
- личного состава - около 712610 (+1950) человек;
- танков - 9276 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 18847 (+81) ед,
- артиллерийских систем - 20352 (+38) ед,
- РСЗО - 1249 (+4) ед,
- средства ПВО - 996 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов- 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18737 (+61),
- крылатые ракеты - 2636 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн / - 28870 (+68) ед,
- специальная техника / special equipment - 3626 (+6)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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