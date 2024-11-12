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Почти 2 тысячи захватчиков не вернутся обратно. Генштаб обновил потери российской армии в войне

Общие новости

Страшная ночь для оккупантов

Почти 2 тысячи захватчиков не вернутся обратно. Генштаб обновил потери российской армии в войне

Генштаб ЗСУ

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В течении суток защитники уничтожили 1950 оккупантов, 81 боевую бронированную машину и 68 единиц автотехники и автоцистерн.

Общие боевые потери россиян с 24.02.2022 – 12.11.2024 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 712610 (+1950) человек;
  • танков - 9276 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 18847 (+81) ед,
  • артиллерийских систем - 20352 (+38) ед,
  • РСЗО - 1249 (+4) ед,
  • средства ПВО - 996 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов- 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18737 (+61),
  • крылатые ракеты - 2636 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн / - 28870 (+68) ед,
  • специальная техника / special equipment - 3626 (+6)
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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