Защитники сбили 46 беспилотников, - Воздушные Силы
Россияне атаковали Украину ракетами, управляемыми бомбами и беспилотниками
Фото: GeneralStaff.ua
Россияне против Украины ночью использовали ракеты, управляемые бомбы и беспилотники.
Ракеты противник запустил из Белгородской и Курской областей, которыми ударил по Харькову и Черниговщине. Управляемые авиабомбы россияне запустили по Харьковской и Сумской областях.
В ночь на 12 ноября 2024 года (с 21.00 11 ноября) противник нанес удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской обл. - РФ, атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской обл. - РФ по Черниговской области, управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине, - сообщили Воздушные Силы.
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Россияне запустили по Украине 110 беспилотников типа Shahed и неустановленного типа из российских Курска, Приморско-Ахтарска, Брянска.
ПВО сбила 46 беспилотников в 10 областях.
По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях, - сообщили защитники.
Еще 60 локально потеряно в разных регионах Украины, два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.
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