Увеличилось количество погибших после удара россиян по жилому дому в Кривом Роге. Видео с поисково-спасательных работ

Увеличилось количество погибших после удара россиян по жилому дому в Кривом Роге.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели обнаружили под завалами тело ребёнка. Поисково-спасательные работы завершены.

Тело третьего ребёнка обнаружили под завалами пятиэтажки. Девочке не было и года, - сообщил глава ОВА.

По сообщениям местных каналов, погибла женщина с тремя детьми. Живым остался только отец. Местные каналы показали видео с поисково-спасательных работ:

Россияне утром 11 ноября ударили по подъезду жилого дома в Кривом Роге. Разрушены квартиры с первого по пятый этажи. В результате 4 человека погибли и 14 пострадали.