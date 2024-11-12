Увеличилось количество погибших после удара россиян по жилому дому в Кривом Роге. Видео с поисково-спасательных работ
Живым остался только отец
Фото - Сергій Лисак
Увеличилось количество погибших после удара россиян по жилому дому в Кривом Роге.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, спасатели обнаружили под завалами тело ребёнка. Поисково-спасательные работы завершены.
Тело третьего ребёнка обнаружили под завалами пятиэтажки. Девочке не было и года, - сообщил глава ОВА.
По сообщениям местных каналов, погибла женщина с тремя детьми. Живым остался только отец. Местные каналы показали видео с поисково-спасательных работ:
Россияне утром 11 ноября ударили по подъезду жилого дома в Кривом Роге. Разрушены квартиры с первого по пятый этажи. В результате 4 человека погибли и 14 пострадали.
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