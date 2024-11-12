Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с представителями общественности.

На встрече были волонтеры Игорь Лаченков и Сергей Стерненко, Любовь Шипович - основательница благотворительного фонда Dignitas, и правозащитница и соучредитель ОО "Принцип" Любовь Галан.

Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Участники обсудили вопросы, связанные с жизнедеятельностью всех составляющих Сил обороны Украины.

Был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии, - сообщили в Генштабе.

По словам Генштаба, участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии.