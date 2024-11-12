  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
В тренде

Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?

Общие новости

На встрече были волонтеры

Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?

Олександр Сирський/Facebook

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с представителями общественности.

На встрече были волонтеры Игорь Лаченков и Сергей Стерненко, Любовь Шипович - основательница благотворительного фонда Dignitas, и правозащитница и соучредитель ОО "Принцип" Любовь Галан.

Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Участники обсудили вопросы, связанные с жизнедеятельностью всех составляющих Сил обороны Украины.

Был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии, - сообщили в Генштабе.

По словам Генштаба, участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии.

По теме
yellow-arrow
Огненная ночь. ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ. Видео
yellow-arrow
Увеличилось количество погибших после удара россиян по жилому дому в Кривом Роге. Видео с поисково-спасательных работ
yellow-arrow
Защитники сбили 46 беспилотников, - Воздушные Силы
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости