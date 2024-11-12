Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
На встрече были волонтеры
Олександр Сирський/Facebook
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с представителями общественности.
На встрече были волонтеры Игорь Лаченков и Сергей Стерненко, Любовь Шипович - основательница благотворительного фонда Dignitas, и правозащитница и соучредитель ОО "Принцип" Любовь Галан.
Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов.
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Участники обсудили вопросы, связанные с жизнедеятельностью всех составляющих Сил обороны Украины.
Был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии, - сообщили в Генштабе.
По словам Генштаба, участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии.
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