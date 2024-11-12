Огненная ночь. ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ. Видео

ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области РФ.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ атаковали нефтебазу с помощью дрона ночью 12 ноября. В результате, произошёл взрыв и возник пожар на предприятии.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчётов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, - сообщил Гладков в своём Telegram-канале.

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Утром руководитель Центра противодействия информации Андрей Коваленко подтвердил атаку ВСУ и показал видео попадания.

Напомним, ВСУ ранее часто атаковали нефтебазы в российских городах для усложнения топливной логистики оккупантам и проблем с топливом. Некоторые нефтезаводы приостановили или ограничили свою работу.